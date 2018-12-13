آل الشيخ: الفورمولا حدث تاريخي..والاتحاد سيجلب 9 لاعبين

أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن أهمية سباق "السعودية للفورمولا-إي – الدرعية 2018" تكمن في استضافة السباق بعدما أقيم نيويورك وهونغ كونغ وبرلين، والآن تحتضنه الدرعية والرياض، ما يعد انجازاً يسجل للسعودية، مشيرا إلى أن اتحاد جدة اقترب من التعاقد مع 9 لاعبين.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: السباق باكورة أحداث عالمية ستكون في السعودية، ويأت ضمن خطة و "رؤية 2030" لتطوير قطاع السياحة التي تعد هيئة الرياضة من ضمن أجزاء رئيسية فيه، وسيعمل ذلك على توفير 600 ألف فرصة وظيفية إلى جانب انعكاس إعلامي رائع، علما أن السباق سيتابعه أكثر من 80 مليون مشاهد حول العالم، وهو ثاني أهم حدث رياضي من حيث المشاهدة في العالم.

وأضاف آل الشيخ: بخصوص الفعاليات المصاحبة، فازت الشركة الراعية بالحقوق وعليها التزامات مالية، وبالتالي تحتاج إلى تحقيق أرباح من السباق، ولن تستطيع تحقيق الأرباح إلا عن طريق الفعاليات المصاحبة لجذب الجمهور، وعملنا على ضبطها وفقا لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا.

وأردف: يشرف على الملف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وستكون هناك استمرارية للسباق وسيمتد لأحداث أخرى ولسنوات طويلة، واستقبلنا آلاف الطلبات للحضور، وكان هناك 40 ألف تذكرة تطلب يوميا، والإقبال ارتفع بنسبة 300% عن الأحداث السابقة التي نظمتها هيئة الرياضة.

وواصل: إقامة السباق في السعودية كان يعد من الخيال قبل أشهر، وانبهرت من التجهيزات التي أقيمت في الدرعية، حيث اهتم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالملف، لاسيما وأنه بطل من أبطال الراليات في المملكة ولديه دراية بكافة التفاصيل، والحدث مميز ومن أكبر أحداث هيئة الرياضة، وهو ترويج للسعودية ويؤكد أنها قادرة على استضافة أكبر الأحداث العالمية، وستكون هناك تظاهرات كروية قادمة، من ألعاب أولومبية وكأس عالم في ظل وجود نجاحات من هذا النوع لأننا مؤهلون.

وأكد آل الشيخ أنه لا يتدخل في شؤون اتحاد كرة القدم لأن هناك مجلس إدارة منتخبا، وقال: هناك أشياء راضٍ عنها، وأخرى تمنيت أن لا تحدث مثل أخطاء التعاقدات والتحكيم وإلغاء عقود المدربين، والشد والجذب والطرح الإعلامي، ومن المبكر الحكم على اتحاد الكرة وأرى أن هناك تركة ثقيلة عليهم، وهناك اجتهاد وعمل ونوعية الكوادر مختلفة، وبحاجة للفرصة وراضٍ عن الاختيارات.

وفيما يتعلق بوضع اتحاد جدة الذي يتواجد في مؤخرة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ذكر: كان لدي اجتماع مع مجلس إدارة النادي، ووضعنا الخطوط العريضة، وهناك خطة عمل واضحة من قبلهم، وقدمنا لهم الدعم وسيكون هناك فريق مختلف، وسندعم أندية مؤخرة ترتيب الدوري بتساو وهم الاتحاد والحزم وأحد، واتحاد جدة بشكل خاص وهناك ثلاثة لاعبين سعوديين على مستوى عالٍ يتفاوض معهم لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بجانب 6 لاعبين أجانب.

وواصل: من المستحيل دعم الأندية في فترة الانتقالات الشتوية، ولن نتدخل إلا في حالات خاصة جدا، لأنه حان وقت الجمهور وحملة "ادعم ناديك" والرعايات وأعضاء الشرف، و70% من أندية نجحت في توفير الرعايات، وبخصوص قضية نادي النصر، أتابعها مثل الشارع الرياضي وهناك لجان في اتحاد الكرة ستبت في القضية ولم يرفع لي أي شيء، والقضية في طور التحقيقات وعند الاتحاد ولجانه.