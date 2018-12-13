الاتفاق ينهي سلسلة النتائج السلبية ويكسب الوحدة

ضمّد الاتفاق جراحه عقب فوزه الصعب على ضيفه الوحدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين تعادل الفتح أمام ضيفه الفيصلي 1-1، في افتتاح المرحلة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الست مراحل الماضية عقب فوزه الصعب على ضيفه الوحدة 2-1.

وتبادل الفريقان أفضلية الشوط الأول والذي بدأه الضيوف بهجمة محققة للاعب التركي ايمري كولاك الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله أحمد عبده ليواجه المرمى ويراوغ الحارس إلا أنه فشل في تحويلها الى الشباك.

ورد الاتفاق وكان قريباً من تسجيل هدف السبق حينما سدد لاعبه الأوروغوياني براين أليمان الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس المصري محمد عواد.

وسنحت فرصة للاتفاق للاعبه الأرجنتيني غوانكا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله محمد الكويكبي ليسدد الكرة قوية إلا أن الحارس محمد عواد تصدى لها لتعود إليه مرة أخرى إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 40 تمكن البرازيلي ماركوس غوليرمي مهاجم الوحدة من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله المدافع أسامه هوساوي.

وفي الشوط الثاني ظهر الاتفاق بمستوى مغاير لما ظهر عليه في الشوط الأول وتمكن من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49 عن طريق مهاجمه الأرجنتيني غوانكا الذي تلقى تمريرة من زميله أليمان وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الوحدة.

وواصل الاتفاق هجومه وأهدر مهاجمه الأرجنتيني غوانكا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة عرضية مميزة من زميله المصري حسين السيّد ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المصري محمد عواد الذي تصدى لها بصعوبة.

ولم يتوقف هجوم الاتفاق وسنحت له فرصة محققة للاعبه براين أليمان الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله غوانكا ليسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 73 تمكن غوانكا مهاجم الاتفاق من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله المدافع الأوروغوياني رامون أرياس بقدمه في شباك الحارس محمد عواد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 18 نقطة في المركز السابع، وبقي الوحدة على رصيده السابق 21 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً.

الفتح والفيصلي







وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء تعادل الفتح أمام ضيفه الفيصلي 1-1. وشهد الشوط الأول أفضلية للفتح الذي فرض سيطرته وسنحت له فرصة محققة للاعبه الجزائري ابراهيم الشنيحي الذي ارتقى لعرضية زميله التونسي عبدالقادر الوسلاتي وحول الكرة برأسه إلا انها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 39 تمكن التونسي عبدالقادر الوسلاتي من تسجيل هدف السبق عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله زميله منصور حمزي.

وفي الشوط الثاني واصل الفتح أفضليته وأهدر مهاجمه الجزائري إبراهيم الشنيحي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة بالخطأ من مدافع الفيصلي يزيد البكر ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وتحسن أداء الفيصلي وتمكن مدافعه البرازيلي إيغور روسي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 61 بعدما حول عرضية مواطنه لويس غوستافو برأسه في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 17 نقطة في المركز التاسع وبفارق الأهداف عن الفيصلي صاحب المركز الثامن.