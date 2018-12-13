طارق عبدالله يغادر إلى برشلونة لإجراء عملية الرباط

غادر طارق عبدالله مدافع اتحاد جدة إلى مدينة برشلونة الإسبانية لإجراء عملية الرباط الصليبي التي تكفل بها تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وتعرض عبدالله إلى الإصابة في مباراة فريقه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفتح منتصف نوفمبر الماضي، والتي خسرها فريقه بهدفين دون مقابل.

وباتت برشلونة محطة هامة للاعبين المصابين بقطع الرباط الصليبي نظير تواجد الطبيب الشهير رامون كوجات الذي أشرف على إجراء عملية عمر عبدالرحمن لاعب الهلال الشهر الماضي، وكذلك إجراء عملية رافينيا ألكانتارا لاعب برشلونة قبل أسبوع.