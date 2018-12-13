فتحي الجبال: مواجهة الفيصلي صعبة وتنافسية

وصف فتحي الجبال المدير مدرب الفتح مواجهة الفيصلي، بالمهمة الثقيلة والصعبة والتنافسية، كون الفيصلي يتساوى مع الفتح في رصيد النقاط بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين قبل مواجهتهما يوم الخميس في المرحلة 13 من المسابقة.



وأكد الجبال أهمية كسب النقاط والابتعاد عن أقرب الملاحقين حتى يشعر الفتح بالارتياح في المواجهات المقبلة. وعبر فتحي عن تفاؤله ، خلال المؤتمر الصحافي لفريقه يوم الأربعاء، بعودة اللاعبين المصابين وجاهزيتهم للمشاركة لسد الغيابات بسبب الإصابات التي تعرض لها الفريق في مواجهة الحزم.



وأكد الجبال حرص الجميع على محو الصورة التي ظهر بها الفريق في المواجهات السابقة، وتقديم صورة الفتح الحقيقة، وهي الحماس والرغبة الكبيرة لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث للمباراة.



وأضاف: نعرف الخصم جيدا من خلال مواجهات سابقة، والتي كان آخرها المباراة الودية، حيث يمتاز بوجود اللاعبين الجيدين على المستوى الفردي والجماعي، كما هو حال لاعبينا.