أرقام "المحترفين" تدعم أهلي جدة ضد الشباب

سيكون استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" مسرحاً لمواجهة أهلي جدة أمام ضيفه الشباب، يوم السبت، في قمة مباريات المرحلة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودائماً ما تشهد مبارياتهما إثارة كبيرة خاصة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، وجمعتهما 20 مواجهة.

وتميل الأفضلية للأهلي الذي حقق 7 انتصارات أمام الشباب مقابل 6 خسائر وتعادلا في 7 مباريات، وسجّل الأهلي أكبر نتيجة في مرمى الشباب خلال مبارياتهما في دوري المحترفين السعودي حينما هزمه 5-2 في موسم 2014-2015 والتي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد وتناوب على تسجيلها السوري عمر السومة هدفين ومعتز هوساوي وحسين المقهوي والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا.

ويعتبر السوري عمر السومة مهاجم الأهلي الأكثر إحرازا للأهداف بعدما سجّل 10 أهداف في مرمى الشباب وكانت كلها في دوري المحترفين، في حين يعتبر مهاجم الشباب ناصر الشمراني الذي أكثر تسجيلاً في مرمى الأهلي بواقع 10 أهداف سجّلها منذ انتقاله من الوحدة إلى الشباب موسم 2006.