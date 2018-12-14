اتحاد جدة يضمد جراحه أمام الباطن ويحقق فوزه الأول

ضمد اتحاد جدة جراحه الغائرة بعد تحقيقه أول فوزٍ له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة، على حساب مضيفه الباطن 3-1 في المرحلة 13 من المسابقة.

ونجح الاتحاد بتحقيق أول فوزٍ له بعد مرور 13 مرحلة لأول مرة في تاريخه، حيث لم يسبق أن تعرض لمثل هذه البداية السيئة، ووضحت رغبة الاتحاد في التسجيل مبكراً بعدما فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول وتمكن مهاجمه عبدالرحمن الغامدي من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 6 بعدما سدد كرةً قوية اصطدمت في المدافع سلطان غنيمان ليتغير اتجاهها وتدخل الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه خالد السميري الذي اخترق دفاع الباطن وسدد كرةً قوية أصابت القائم الأيمن لحارس الباطن. ولم يتوقف هجوم الاتحاد وأهدر لاعبه فهد المولد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فهد المولد ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك، وكثف الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه فهد المولد بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 73 بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من البرازيلي كريستيان داكروز لاعب الباطن ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك، وفي الوقت بدل الضائع سجل مهاجم الباطن رائد الغامدي هدف فريقه الوحيد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط متقدماً إلى المركز قبل الأخير مؤقتاً، بفارق الأهداف عن أحد الأخير، وبقي الباطن على رصيده السابق 11 نقطة في المركز 14.