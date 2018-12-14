الهلال في مهمة توسيع الفارق.. وقمة تجمع الأهلي والشباب

يسعى الهلال للابتعاد بالصدارة حينما يستضيف الحزم، يوم السبت، على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين يبحث أهلي جدة عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف نظيره الشباب في المرحلة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال لمواصلة انتصاراته والابتعاد بالصدارة حينما يستضيف الحزم، ونجح الهلال في العودة لسكة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه أحد يوم الأربعاء الماضي في مواجهة مؤجلة من المرحلة 11 للمسابقة ليبتعد بفارق 6 نقاط عن النصر.

وسيفقد الهلال لاعبه البيروفي كاريو الموقوف انضباطياً لمباراتين، في حين سيعود اللاعب ياسر الشهراني الموقوف في مواجهة أحد الماضية. وفي المقابل يدخل الحزم المباراة وهو يعلم أن المهمة لن تكون سهلة كونه سيواجه المتصدر خارج أرضه، ويطمح للخروج على الأقل بنقطة لاسيما وأنه يقع في مركز حرج للغاية حيث يحتل المركز 13 برصيد 11 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث أهلي جدة عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف نظيره الشباب. وفقد أهلي جدة نغمة الانتصارات في المواجهتين السابقتين، حينما تعادل أمام ضيفه الفيحاء 1-1، وأمام مضيفه الرائد سلبياً.

ويعلم الأهلاويون أن أي تعثر قد يضعف آمال الفريق في المنافسة على اللقب كونه يبتعد عن المتصدر الهلال بفارق 8 نقاط، وفي المقابل يسعى الشباب لمواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه أحد 1-صفر في المرحلة السابقة بعد سلسلة من النتائج السلبية، ويطمح الشباب إلى تحقيق فوزٍ سيصعد به الى المركز الرابع، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 2 نقطة.