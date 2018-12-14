الهلال يعزز هجومه بالتعاقد مع الإسباني جوناثان سوريانو

أعلن نادي الهلال، يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو، للانضمام لقائمة الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووصل اللاعب إلى الرياض، يوم الجمعة، لاستكمال مفاوضاته مع إدارة النادي، قبل أن يوقع رسميا وينضم للفريق في الفترة المقبلة.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا خلال توقيع جوناثان سوريانو للعقد بحضور الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة النادي، مع فيديو أوضح من خلاله تعاقده مع الهلال قبل أن يتم قيده في كشوفات الفريق عند فتح باب الانتقالات، واستعرض الهلال الأهداف السابقة للاعب، وقال: مرحبا سوريانو .. الصياد وصل.

وأنهى المهاجم الإسباني تعاقده مع نادي بكين غوان الصيني، وسبق ولعب مع ريد بل سالزبورغ في النمسا، ومع برشلونة الإسباني وإسبانيول وألميريا وبولي إيخينو وألباسيتي.