حمدالله يسجل رباعية ويقود النصر لاكتساح الرائد

قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فريقه إلى تحقيق فوز كبير على ضيفه الرائد 4-صفر، يوم الجمعة، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن المرحلة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين النصر بهذا الفوز لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" ليرفع رصيده إلى 7 أهداف بفارق 5 أهداف عن الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون متصدر الهدافين برصيد 11 هدفاً.

واحتاج النصر 8 دقائق فقط حتى تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء نفذها المغربي عبدالرزاق حمدالله، وحاول الرائد العودة للمباراة وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه المقدوني فرجاني حساني الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+2 بعدما أكمل تمريرة زميله النيجيري أحمد موسى بقدمه في شباك الرائد، وبعدها بدقيقة تمكن عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من مواطنه نور الدين مرابط ليضعها في الشباك الخالية.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 47 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي بيتروس ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الهلال مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 11 نقطة في المركز 11 مؤقتاً.

وقاد توامبا فريقه التعاون للفوز على الفيحاء 3-0، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الجمعة، ضمن الأسبوع 12 من الدوري، بعدما سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 43 و51 و77 ، ليصعد التعاون للمركز الثالث "مؤقتا" برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء في 12 نقطة بالمركز 11.