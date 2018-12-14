حمدالله يكسر رقماً صمد في النصر 15 عاماً

تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من كسر رقم كان صامد في النصر منذ 15 عاماً بعدما سجّل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في شباك الرائد، يوم الجمعة، ليقود فريقه لتحقيق فوز برباعية نظيفة.

ورفع المغربي عبدالرزاق حمدالله غلته التهديفية مع النصر إلى 7 أهداف حيث سجّل 3 أهداف قبل هذه المواجهة في شباك التعاون والباطن والهلال ليبتعد بفارق 4 أهداف عن متصدر الهدافين الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون الذي سجّل هاتريك في شباك الفيحاء مساء يوم الجمعة.

ولم يسبق لأي لاعب أن سجّل أكثر من هاتريك في 15 عاماً الماضية حيث تمكن 3 لاعبين من تسجيل "هاتريك" هم محمد السهلاوي الذي سجل هاتريك مرتين في الفيصلي والأهلي، والبرازيلي إيلتون برانداو الذي سجّل "هاتريك" في الاتحاد، والنيجيري أحمد موسى الذي أحرز "هاتريك" في مواجهة القادسية.

وكان آخر لاعب سجّل أكثر من 3 أهداف هو الإكوادوري كارلوس تينيريو الذي سجّل 5 أهداف شباك النجمة عام 2003.

ويعتبر مهاجم النصر السابق ماجد عبدالله الأكثر تسجيلاً للهاتريك بواقع 14 مرة، في حين تمكن من تسجيل سوبر هاتريك مرتين.

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ولم يسجّل أي لاعب سوبر هاتريك في الموسمين الماضيين، حيث كان آخر لاعب يسجل سوبر هاتريك هو السوري عمر السومة والذي سجله في شباك الخليج في موسم 2016-2017.