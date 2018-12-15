الهلال يقدم سوريانو للجماهير وبرشلونة "يغرد"

قدم الهلال لاعبه الإسباني جوناثان سوريانو بين شوطي اللقاء الذي جمعه ضد الحزم يوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي خسره الهلال 2-1.

وأعلن الهلال، يوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم الإسباني صاحب الـ33 عاما، على أن يتم قيده في كشف الفريق الأول بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحرص فريق برشلونة الإسباني على توجيه رسالة لمهاجم الفريق السابق جوناثان سوريانو بعد توقيعه على عقود انضمام للهلال السعودي في موسم الانتقالات الشتوية المقررة بعد 24 يوما.

وغرد النادي الإسباني على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : نتمنى لكل من سوريانو وبوتيا التوفيق والتألق في تجربتهما السعودية، آملين أن تكون موهبتهما مصدر أنواع لعشاق كرة القدم في ملاعب المملكة والجماهير العربية قاطبة.

وشملت الرسالة أيضا اللاعب بوتيا الذي انضم للهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، ووقع سوريانو على العقود بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي في مدينة الرياض عقب وصوله إلى العاصمة السعودية فجر يوم الجمعة.

