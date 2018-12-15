رئيس الهلال: سنوضح كافة التفاصيل بعد لقاء الأهلي

أكد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، أنه لا يجد أي أعذار يبرر بها خسارة فريقه أمام الحزم 1 - 2 اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال رئيس النادي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر": لا يوجد لدينا عذر، كنا سيئين ونستحق الهزيمة، أعتذر عن النتيجة، وأتحمل الخسارة، وأعدكم بأننا سنعمل على تلافي الأخطاء وإسعادكم.

وأضاف: ليس من عاداتنا البحث عن مبررات ولكن بعد لقاء الأهلي سيتم توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالاتحاد السعودي ولجنة المسابقات. آسف آسف آسف. أنتم لا تستحقون إلا الفرح.

وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 32 في صدارة جدول الترتيب، في حين ارتفع رصيد الحزم للنقطة 14.