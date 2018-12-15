لؤي ناظر:آل الشيخ أبلغني بإيداع مبلغ الانتقالات الشتوية

أوضح لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أبلغه بأنه سيتم إيداع المبلغ الذي طلبه خلال اليومين المقبلين وذلك بخصوص تعاقدات الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال لؤي ناظر في حسابه الرسمي على "تويتر" يوم السبت: الآن الكرة في ملعب مجلس إدارة نادي الاتحاد تماماً، حيث لنا الحق أن نختار من نريد دون تدخل من أي شخص خارج النادي، والأسابيع الأخيرة شاهدت عملا جبار امن جميع أعضاء المجلس لجلب نخبة من اللاعبين الذين يستحقون أن يرتدوا شعار هذا النادي العريق.

وأضاف: أمامنا تحدٍّ صعب جداً في الأيام والأسابيع القادمة لإنهاء هذه الصفقات في الفترة الشتوية، وهي ليست بالفترة السهلة خصوصاً لضيق المدة منذ استلامنا إدارة النادي، ولكني واثق من عملنا وجهدنا من أجل جماهير هذا النادي العريق، والذي نأمل من خلاله أن نعيد البهجة والسعادة لنا كجماهير اتحادية ونعود لمنصات التتويج التي تعودنا عليها.

وواصل: كل ما يتم الآن من قرارات واختيارات، تتم بالتنسيق الكامل مع مدرب الفريق بيليتش وجهازه الفني وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين، وبصفتي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أتحمل قرارات اختيار اللاعبين في الفترة الشتوية كاملة.

ووعد جماهير الاتحاد بالعمل الدؤوب والاجتهاد، واختتم: وسنعلن عن كل تعاقد فور حصوله وبكل شفافية، وأطلب من الجميع دعم الفريق الأول.

ويشار إلى أن الاتحاد حقق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الباطن، في الأسبوع 13 من المسابقة، ليصعد للمركز 15 بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن أحد صاحب المركز الأخير.