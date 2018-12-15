هدف التقدم.. يجذب للأهلي والشباب نقطة على الأقل

يلتقي الأهلي والشباب، يوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب كان شاهدا على تتويج الشباب بطلا لكأس الملك في 2014 "استاد مدينة الملك عبدالله-الجوهرة المشعة".

ويسعى أهلي جدة المتسلح بعاملي الأرض والجمهور لتجديد انتصاراته على ضيفه القادم من الرياض، لاسيما وأن الأهلي فاز في آخر ثلاث مباريات جمعتهما بالدوري، وسجل لاعبوه هدفين على الأقل في آخر خمس مباريات جمعت الفريقين.

سجل الأهلي 22 هدفا في الموسم الجاري، ووصلت مجموع تسديداته إلى 151، منها 66 على المرمى، وكانت 45 تسديدة من داخل الصندوق، وصوبت 21 من خارج منطقة الجزاء، بينما أحرز الشباب 13 هدفا في المباريات الماضية، ومجموع تسديداته وصل إلى 133، منها 67 على المرمى، تمثلت في 43 تسديدة من داخل منطقة الجزاء و24 تم تسديدها من خارج الجزاء.

وتشير أرقام الأهلي إلى أنه لم يخسر أي لقاء هذا الموسم عندما يفتتح التسجيل، حيث شهدت 7 مباريات افتتاحه لهز الشباب، وفاز في 6 مباريات منها وتعادل في لقاء، ويتكرر ذات الأمر مع الشباب الذي فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين عندما افتتح التسجيل في المباريات الخمس.

وبلغت تمريرات الأهلي 5994، بدقة وصلت إلى 85%، ووصلت نسبة تمريراته في ملعب الخصم إلى 56,9 % و28.2% في الثلث الأخير من الملعب، بينما مرر الشباب 4101 تمريرة بدقة بلغت 76%، نسبة تمريراته في ملعب الخصم أعلى من الأهلي بواقع 60.7% وتصل في الثلث الأخير من الملعب إلى 36.3%.