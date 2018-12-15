هدف قاتل لكايكي يمنح الشباب الفوز أمام الأهلي

منح البرازيلي آرثر كايكي مهاجم الشباب فريقه ثلاث نقاطٍ ثمينة بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل في شباك أهلي جدة بالمباراة التي انتهت 1-صفر، يوم السبت، واحتضنها ستاد "الجوهرة المشعة"، في قمة مواجهات المرحلة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ولم يشهد الشوط الأول فرصاً محققة بعد التحفظ الدفاعي الكبير من قبل كلا الفريقين، خاصة الشباب الذي أزعج دفاعات الأهلي بالهجمات المرتدة، وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين اللذين تبادلا الهجمات مع وجود أفضلية للأهلي الذي كان أقرب للتسجيل.

وسنحت أولى الفرص للشباب حينما أهدر مهاجمه خالد كعبي الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالمجيد الصليهم ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة، ورد الـهلي وكان قريباً من التسجيل حينما تلقى لاعبه الإسباني خورادو تمريرة مميزة من زميله المصري عبدالله السعيد وواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أن الحارس التونسي فاروق بن مصطفى تصدى لها بصعوبة.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي سوزا الذي تلقى تمريرة من زميله حسين المقهوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن. وكثف الأهلي هجومه وكاد مهاجمه مهند عسيري يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله المصري محمد عبدالشافي ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن البرازيلي آرثر كايكي مهاجم الشباب من تسجيل هدف الفوز بعدما حول عرضية زميله فهد غازي بقدمه في شباك الحارس محمد العويس.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 23 نقطة في المركز الخامس، وبقي الأهلي على رصيده السابق 24 نقطة في المركز الثالث.