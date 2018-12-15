"الفيديو" يلغي هدف غوميز.. والهلال يتلقى الهزيمة الأولى

فجّر الحزم مفاجأة من العيار الثقيل بعدما ألحق بمضيفه الهلال الخسارة الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عقب فوزه 2-1، يوم السبت، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ضمن المرحلة 13 من المسابقة.

ولم يعرف الهلال طعم الخسارة هذا الموسم في المراحل 12 الماضية بعدما حقق 10 انتصارات وتعادلين، وهي الخسارة الأولى له على ستاد جامعة الملك سعود.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي سنحت له فرصة محققة للاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله محمد البريك ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مليك عسلة لتعود إلى الفرنسي باقتيمبي غوميز الذي سددها خارج المرمى، وعند الدقيقة 18 تمكن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله محمد البريك في شباك الحزم.

وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه الفنزويلي ريفاس هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله محمد البريك إلا أنه فشل في تحويلها الى الشباك.

وفي الشوط الثاني احتاج الحزم دقيقة واحدة حتى تمكن مهاجمه محمد الصيعري من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الكولومبي جون فريدي باخوي بقدمه في شباك الهلال، وسنحت فرصة محققة للهلال وتحديداً لمدافعه علي البليهي الذي ارتقى لعرضية زميله البرازيلي كارلوس إدواردو وحول الكرة برأسه، إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة الذي تصدى لها ومن ثم أصابت العارضة.

وسنحت فرصة خطيرة للحزم وتحديداً لمهاجمه محمد الصيعري الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله السوري يوسف كلفة ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم، وعند الدقيقة 79 سجّل الفرنسي غوميز لاعب الهلال الهدف الثاني لفريقه إلا أن الحكم ألغاه واحتسب ركلة جزاء للحزم قبل تسجيل الهدف بعد تعرض لاعبه يوسف كلفة لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الهلال حسن كادش بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتقدم لها المدافع البرازيلي فاغنر أليماو ويضعها في الشباك.

وحاول الهلال العودة مجدداً للمباراة ولاحت له فرصة خطيرة للاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله إدواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 14 نقطة متقدماً للمركز 11، وبقي الهلال على رصيده السابق 32 نقطة في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن النصر الوصيف.

