"المسابقات" تؤجل مباراة الهلال وأهلي جدة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة أهلي جدة والهلال في المرحلة الرابعة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك القرار لتزامن موعد اللقاء مع حفل افتتاح الجنادرية السنوي. وذكر الاتحاد، يوم السبت، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: لتزامن موعدها مع حفل افتتاح مهرجان الجنادرية السنوي، قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الهلال مع أهلي جدة في المرحلة الـ14 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوما واحدا لتقام يوم الجمعة 21 ديسمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويتصدر الهلال جدول المسابقة برصيد 32 نقطة، فيما تراجع الأهلي للمركز الرابع برصيد 24 نقطة.