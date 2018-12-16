الدوخي: تدخل الحكم كان صحيحاً في إلغاء هدف غوميز

أوضح خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي، أن قرار حكم لقاء الهلال والحزم كان صحيحاً بالعودة إلى احتساب ركلة جزاء للحزم في اللقاء الذي انتهى بفوزه بهدفين لهدف على الهلال، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الفرنسي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 77، قبل أن يلغيه الحكم، بعدما عاد إلى تقنية الفيديو، التي جعلته يحتسب ركلة جزاء للحزم، وسجل منها البرازيلي أليماو هدف الفوز في الدقيقة 80.

وقال الدوخي في لقاء مع "العربية" يوم السبت: كان لابد من مراجعة الحالة، التي كانت واضحة بأن هناك عرقلة من مدافع الهلال ضد لاعب الحزم داخل منطقة الجزاء، وتعد من الحالات التحكيمية السهلة، ومن المفترض أن يتدخل حكم الفيديو بشكل سريع قبل تسجيل الهلال الهدف الملغي.

وزاد: قرار الحكم كان صحيحا أيضا في الحالة التي حدثت في الدقيقة 61، لأن الكرة لم تلمس يد لاعب الحزم، ولا توجد هناك ركلة جزاء للهلال.

وأضاف: بخصوص مباراة الأهلي والشباب، فلا توجد هناك أي ركلة جزاء في الحالتين التي شهدتهما المباراة وقرار الحكم كان صحيحا.