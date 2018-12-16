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السومة ينفي الخلافات ويقول: المحياني يتعرض إلى الظلم

المصدر: العربية.نت
اللاعب السوري إلى جانب ماجد النفيعي رئيس النادي ونائبه عبدالله بترجي وموسى المحياني مدير الفريق
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نفى السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة وجود خلافات بينه وبين إدارة الفريق، مشيراً إلى أن مدير الكرة موسى المحياني يتعرض إلى الظلم وذلك بعد ساعات من خسارة الفريق على أرضه أمام الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب السومة، الذي يلعب موسمه الخامس مع النادي الجدّاوي، عن مواجهة الشباب والتي خسرها فريقه بهدف متأخر من البرازيلي آرثر كايكي، وقالت أنباء صحافية إن المهاجم تعرض إلى شد عضلي قبل بداية المباراة.

وكتب هداف الدوري السعودي 3 مرات: لا توجد مشاكل بيني وبين موسى المحياني، وهذا الرجل يظلم كثيراً، وأمر استبعادي عن مواجهة الشباب لم يكن إدارياً، وأتمنى من الجميع دعم الفريق في المباراة القادمة وعدم الالتفات إلى الشائعات.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 24 نقطة ويتخلف بـ8 نقاط عن الهلال المتصدر، بعدما خسر 3 مرات أمام الاتفاق والقادسية والشباب وتعادل مثلها مع التعاون والفيحاء والرائد.

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#موسى المحياني, #أهلي جدة, #الشباب, #عمر السومة

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