رسمياً.. رفض استئناف النصر ضد قرار لجنة الانضباط

رفضت لجنة الاستئناف باتحاد القدم السعودي، الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق حول رفض احتجاج النادي المقدم ضد مشاركة علي النمر، لاعب الوحدة، في المباراة التي جمعتهما بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل أسبوعين، وانتهت لمصلحة الوحدة بهدفين مقابل هدف.

وقالت لجنة الاستنئاف في بيان إنها رفضت استئناف النصر شكلاً، وصادرت مبلغ الاستئناف في قرار غير قابل للطعن وفقاً لأحكام النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

واحتج النصراويون على مشاركة علي النمر لاعب الوحدة في المباراة الدورية عندما دخل بديلاً ليلعب إلى جانب أحمد عبده جابر لاعب المواليد، قبل أن ترفض لجنة الانضباط الاحتجاج المقدم من النصر، بسبب تأخر النادي بتقديم الاحتجاج عن الفترة المسموحة.