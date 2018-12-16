"الاحتراف" تكشف تفاصيل تسجيل علي النمر كلاعب سعودي

كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم السعودي، أنها استندت إلى خطاب الهيئة العامة للرياضة الذي وافق على تسجيل اللاعبين بجواز السفر السعودي في تسجيل اللاعب علي النمر كلاعب مواطن.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إنها وافقت على تسجيل اللاعبين الذين لا يملكون هوية وطنية كلاعبين سعوديين وتم إصدار بطاقاتهم كلاعبين مواطنين بموافقة أنديتهم، أما اللاعبون المواليد الذين يملكون شهادة ميلاد سعودية ولا يحملون جواز سفر سعوديا فتم تسجيلهم كلاعبين محترفين مواليد بناء على طلب أنديتهم وذلك وفقاً لجواز السفر الأجنبي أو رخصة الإقامة.

وسبق أن رفضت اللجنة احتجاجاً قدمه النصر، بشأن مشاركة علي النمر، بجانب أحمد عبده (مواليد)، في مواجهة الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كسبها الوحدة بهدفين مقابل هدف.