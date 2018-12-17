القادسية يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم أحد بثلاثية

واصل القادسية عروضه القوية ونتائجه الإيجابية بتغلبه على مضيفه أحد 3-1 الاثنين على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة في ختام المرحلة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الكاميروني أبو بكر أمارو هدف أحد الأول بعد مرور 22 دقيقة من بداية المباراة بعدما استغل عرضية عدنان فلاتة، وبعد 10 دقائق أحرز أحمد الزين الهدف الثاني للضيوف بعدما وضع الكرة فوق المغربي زهير لعروبي حارس مرمى أحد.

وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة أحرز المهاجم البديل هارون كامارا الهدف الثالث لأحد وقلص الكاميروني تيكو النتيجة بعد دقيقتين لتنتهي المباراة بفوز القادسية 3-1.

ورفع القادسية رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد أُحد عند 6 نقاط في المركز الأخير.