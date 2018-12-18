آل الشيخ يوقع اتفاقيات الابتعاث والتطوير ودوري المدارس

وقع تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عقد اتفاق مع عبدالله الداود رئيس مجلس إدارة شركة المسافر لتنفيذ والإشراف على برنامج ابتعاث الموهوبين لمدة 4 سنوات، وكذلك أبرم عقداً مع شركة مواسم لتطوير أكاديمية نادي الرياض، ووقع عقداً مع شركة صلة لتنظيم وتشغيل دوري المدارس على مستوى مناطق السعودية.

ووفقاً للعقد المبرم فإن شركة المسافر ستتولى إرسال المواهب إلى أفضل الأكاديميات والأندية في أوروبا والإشراف على المشروع، وسيكون عدد الموهوبين الذين سيتم إرسالهم 40 لاعباً، نصفهم ممن حقق كأس آسيا للشباب 2018 في إندونيسيا، وسيتم اختيار المتبقي حسب المعايير الخاصة بهذا المشروع.

ويعتمد البرنامج على خطة مركزة لتطوير المواهب بين عمر 11-17 عاماً، ومن ثم إلحاقهم ببرنامج خاص بالمحترفين فوق 18 عاماً، وتعتمد عوامله الأساسية على إيجاد المواهب المستهدفة والعمل على تطويرها ومنحها الفرصة وإبراز إمكانياتها، كما سيتم تقديم عدد من الجوانب الرئيسية للامتياز الكروي من ناحية التطوير التكتيكي والفني والبدني والذهني عبر توقيع شراكات مع أندية وأكاديميات متخصصة منها رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا".

وتأتِ هذه الخطوة غير المسبوقة لإعداد المنتخب السعودي لمنافسات كأس العالم 2019 تحت 20 عاماً، وتصفيات كأس آسيا والمسابقات الأولمبية 2020 وتصفيات كأس العالم ومونديال 2022.

كما وقع آل الشيخ اتفاقية تطوير أكاديمية نادي الرياض مع ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة شركة مواسم الرياضية لمدة سنتين، وتشمل تطوير الموهوبين في ألعاب كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، التنس، السباحة والألعاب القتالية تحت إشراف مدربين عالميين.

وأبرم آل الشيخ عقداً مع راكان الحارثي رئيس شركة صلة الرياضية لتنظيم وتشغيل دوري المدارس على مستوى مناطق السعودية، ويستهدف أكثر من 500 ألف طالب، على أن تقام منافساتها بين شهري يناير وأبريل من العام المقبل.