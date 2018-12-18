إعادة الحكام السعوديين لإدارة مباريات الدوري

قرر اتحاد كرة القدم، يوم الثلاثاء، إعادة الحكم السعودي للتحكيم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الاتحاد في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وسعيا لاستفادة الحكم السعودي من تواجد نخبة الحكام الدوليين في العالم، ولتعزيز حضوره في الاستحقاقات الدولية، تقرر إعادة الحكم السعودي لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الجولات المقبلة من المنافسة.

وأضاف البيان: قرر اتحاد الكرة اعتماد الحكم الإضافي في منافسات كأس الملك خلال الدورين الـ64 والـ32، إلى جانب اعتماده في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.