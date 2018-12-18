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جيسوس يستعيد خدمات الشهراني قبل ملاقاة الأهلي

المصدر: العربية.نت
الشهراني في تدريبات الهلال يوم الثلاثاء
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استعاد البرتغالي جورجي جيسوس خدمات الظهير الأيسر ياسر الشهراني، بعدما غاب عن المباراتين الأخيرتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك الشهراني في ديربي الرياض يوم 8 ديسمبر الماضي أمام النصر بعد غيابه عدة أسابيع، لكنه تعرض إلى إصابة جديدة حرمته التواجد أمام أحد في المباراة التي فاز بها فريقه بهدف، والثانية أمام الحزم والتي خسرها بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه النصر، ويستعد كذلك لمواجهة أهلي جدة نهاية الأسبوع الجاري في الجولة 14 من المسابقة.

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #ياسر الشهراني, #الهلال

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