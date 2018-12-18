عبدالرحمن القحطاني: اخترت الوقت المناسب للاعتزال

أكد عبدالرحمن القحطاني نجم المنتخب السعودي والاتفاق والنصر والاتحاد والفتح السابق أنه اختار الوقت المناسب للتوقف عن لعب الكرة، معتبراً أن كأس آسيا بمثابة كأس عالم مصغر بالنسبة له.

وقال القحطاني نجم الأخضر في كأس آسيا 2007 لبرنامج "في المرمى" في فقرة آسيويين: اخترت التوقف عن اللعب في وقت مناسب ومميز بالنسبة لي. وواصل: لنادي الاتفاق فضل علي، كما أن نادي النصر له بصمة في مسيرتي.

واسترجع القحطاني ذكرياته مع كأس آسيا، وقال: المدرب البرازيلي أنجوس صنع روح التنافس بين اللاعبين في نسخة 2007، وروحنا كانت مختلفة في البطولة. مضيفاً: الجمهور متعطش لتحقيق اللقب الآسيوي وتحقيق اللقب يمثل تحدياً بالنسبة للمنتخب السعودي.