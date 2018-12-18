لجنة الانضباط توقف حسين عبدالغني وحاتم بلال

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي، يوم الثلاثاء، إيقاف حسين عبدالغني لاعب أحد مباراة واحدة وإلزامه بدفع 10 آلاف ريال.

وقالت اللجنة في بيان نشرته في الحساب الرسمي لاتحاد القدم في "تويتر": ارتكب حسين عبدالغني سلوكا ينافي الأخلاق الرياضية تجاه لاعب الفريق المنافس في ممر اللاعبين وذلك بعد نهاية المبارة التي أقيمت بين فريقي أحد والقادسية يوم الاثنين.

كما أوقفت لجنة الانضباط حاتم بلال، لاعب القادسية، مباراة واحدة مع دفع 10 آلاف ريال، وقالت: ارتكب اللاعب سلوكا ينافي الأخلاق الرياضية تجاه لاعب من الفريق المنافس في ممر اللاعبين وذلك بعد نهاية لقاء أحد والقادسية.

وكان القادسية فاز على أحد 3-1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الأسبوع 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.