إدارة الهلال تخصص دخل مباراة الأهلي لذوي المشجع الراحل

خصصت إدارة الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، حصة النادي من مباراته أمام أهلي جدة لذوي المشجع الأهلاوي الراحل محيي الدين أمين باز، عندما يلتقيان يوم الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود.

وفارق المشجع الأهلاوي محيي الدين أمين باز، عقب نهاية مباراة فريقه الدورية أمام الشباب في الجولة الماضية والتي انتهت لمصلحة الأخير بهدف دون رد.

وثمن ماجد النفيعي، رئيس أهلي جدة، المبادرة الهلالية ورد على تغريدة النادي الأزرق في "تويتر" قائلاً: كل الشكر لأشقائنا في نادي الهلال على هذه المبادرة غير المستغربة.. أدام الله مشاعر الأخوّه دائماً.

ويحتل الهلال المركز الأول في ترتيب أندية الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع بعدد نقاط بلغ 24.