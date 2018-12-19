"الانضباط" تغرّم البلطان مالياً بعد تصريحه الأخير

فرضت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم غرامة مالية "20 ألف ريال" على خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب لإساءته إلى جمهور النادي الأهلي.

وأوضحت الانضباط في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "تويتر" يوم الأربعاء: قام رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، عقب نهاية المباراة التي أقيمت بين فريقي النادي الأهلي والشباب يوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإدلاء بتصريح إعلامي تضمن عبارات فيها إساءة إلى جمهور النادي المنافس.

وأضاف البيان: وذلك بشكل يتعارض مع الأخلاق الرياضية حسب فيديو المقابلة التلفزيونية الوارد إلى اللجنة، وبناء على الشكوى المقدمة، ثبتت مخالفة خالد البلطان، وتقرر إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

يشار إلى أن الشباب كسب الأهلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الأسبوع 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.