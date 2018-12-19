البطي:لا يمكن تأجيل المباراتين بسبب الجنادرية والآسيوية

أوضح عادل البطي، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، أنه لا يمكن أن تقام مباراتا الهلال والأهلي والاتحاد والنصر في يوم واحد، لكن الظروف غير العادية أجبرتهم على هذا الأمر، وذلك بسبب افتتاح مهرجان الجنادرية.

ويلعب الهلال مع ضيفه الأهلي يوم الجمعة في الساعة 15:10 بتوقيت السعودية، بينما يواجه الاتحاد فريق النصر في السابعة و25 دقيقة، وذلك ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البطي في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: كان يمكن تأجيل مباراة الهلال والأهلي ليوم واحد، وطرحت الفكرة ولكن المنتخب يدخل معسكره صباح السبت ويغادر بعدها إلى دبي للمشاركة في كأس آسيا بالإمارات، وإذا تم تأجيل المباراة إلى يوم السبت سندخل الفترة القانونية التي تنص على أنه يجب منح اللاعبين للمنتخبات قبل أسبوعين من انطلاق البطولة.

وأضاف: الفترة من 22 أغسطس إلى 5 يناير موعد أول مباراة في كأس آسيا تعد فترة أسبوعين، ويتم استدعاء اللاعبين إلى معسكرات منتخباتهم حتى العناصر المحترفة المشاركة في البطولة، وبلا شك معسكر المنتخب له الأولوية وكان يمكن تأجيل اللقاء لكن الوقت محرج.

وأضاف: ظروف توقيت الطيران أيضا أجبرتنا على موعد مباراة الاتحاد والنصر، ولم نعلم بموعد مهرجان الجنادرية إلا يوم الأحد وبشكل رسمي.