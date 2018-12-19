التعاون يمدد عقد مدافعه الزبيدي موسمين

جددت إدارة التعاون عقد المدافع إبراهيم الزبيدي موسمين وذلك ضمن حملتها لتمديد عقود اللاعبين المهمين بناء على تقرير المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وكانت إدارة ثالث ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد مددت خلال الأسبوع الجاري عقدي البوروندي سيدرك أميسي والبرازيلي كاسيو.

وبموجب العقد الجديد فإن الزبيدي (29 عاماً) سيبقى في صفوف الفريق حتى صيف العام 2021.

وانتقل الزبيدي إلى التعاون مطلع يناير 2016 بعد فترة قصيرة قضاها مع نادي نجران، ولعب قبل ذلك لمصلحة الوحدة والنصر.

وخاض الزبيدي مع التعاون هذا الموسم 13 مباراة في الدوري، صنع خلالها 3 أهداف أمام الاتحاد والباطن والوحدة.