إلتون: نشرت "الفيديو الشهير" لإمتاع الجماهير

رأى إلتون جوزيه، لاعب القادسية، أنه يشعر بأفضل حالاته في الفترة الحالية مع القادسية، على عكس ما كان عليه في الفتح الموسم الماضي الذي تعرض فيه لإصابات عديدة وأجرى أيضا عملية جراحية.

وقال البرازيلي في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: بدأت الموسم بشكل أفضل وأقدم مستويات جيدة، وبخصوص مقطع الفيديو الذي نشرته في حسابي على "إنستغرام" فإنني وضعته لأنني أدرك بأنه يحظى بشعبية كبيرة، وأردت من المحبين أن يستمتعوا بذلك ولم أضع الفيديو ليبين ما هو موقفي في القادسية، وضعته فقط ليستمتع به الأنصار.

وأضاف: تحدث معي رئيس القادسية اليوم الثلاثاء عن الموسم الجديد، ويتعامل معي كأنني ابنه وسأستمر مع النادي، ولن نهبط إلى الدرجة الأولى مطلقا، لأن القادسية يمتلك رئيسا جديدا يريد إنجاز الكثير وغير العديد من الأمور للأفضل، ومن المستحيل أن ينزل النادي إلى درجة أقل، لأننا نقدم حاليا مستوى رائعا.

وواصل: دائما أفكر في تحقيق الانتصارات، المدرب الجديد غير هدف النادي الذي بات يلعب بشكل أفضل، وأنا أرى أن النادي يمكنه الوصول إلى نهائي كأس الملك في ظل وجود لاعبين كبار.. لا أعرف من سيفوز بالكأس لكننا سنصل إلى المباراة النهائية.