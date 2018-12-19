الوحدة يخوض اختباراً صعباً أمام الفيصلي

يخوض الوحدة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على الفيصلي على استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يبحث الحزم عن مواصلة انطلاقته حينما يواجه الرائد، في افتتاح المرحلة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة ستكون مهمة الوحدة صعبة للغاية، حينما يحل ضيفاً على الفيصلي. ويدخل الوحدة المباراة بضغوطات كبيرة بعد المستويات السيئة التي قدمها في المواجهتين السابقتين، حينما خسر أمام التعاون والاتفاق، وهما الخسارتان اللتان عجّلتا برحيل مدربه البرازيلي فابيو كاريلي.

ورحل البرازيلي كاريلي عقب الخسارة من الاتفاق لفريق كورنثيانز، ليتم تعيين المصري أحمد حسام "ميدو" كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وتراجع الوحدة في سلّم الترتيب حيث فقد المركز الرابع ليبقى في المركز السادس برصيد 21 نقطة. وفي المقابل يتطلع الفيصلي للعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية عقب تعادله أمام مضيفه الفتح 1-1.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً في المراحل السابقة، حيث لم يعرف طعم الخسارة في المراحل السبع الماضية ليبقى في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

الرائد والحزم

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث الحزم عن مواصلة انطلاقته عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على جاره الرائد الجريح، بعدما فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أسقط الهلال في عقر داره ليلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم.

ويدخل الحزم اللقاء وهو في المركز 11 برصيد 14 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الاتحاد وأحد متذيلي الترتيب، وفي المقابل أصبح وضع الرائد حرجاً للغاية بعد اقترابه من شبح الهبوط، حيث يفصله 6 نقاط فقط عن الاتحاد وأحد.

وتلقى الرائد خسارته السادسة في هذا الموسم أمام مضيفه النصر 4-صفر، في المرحلة السابقة ليبقى في المركز 12 برصيد 12 نقطة.