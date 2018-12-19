تصريح البلطان تجاه الأهلي.. حلقة جديدة في سلسلة مثيرة

عرف الموسم السعودي الحالي الكثير من التصريحات المثيرة التي خرجت من رؤساء الأندية، وآخرها تصريح خالد البلطان رئيس الشباب التلفزيوني بعد مباراة أهلي جدة، وهو ما دفع إدارة الأخير إلى رفع شكوى ضده لدى لجنة الانضباط والأخلاق.

وأشعل سعود آل سويلم رئيس النصر الجدل مبكراً وتحديداً منذ الجولة الأولى عندما كتب تغريدة ينتقد بها "تيفو" غريم ناديه التقليدي الهلال في مباراة الفيحاء، وبعدها بأسابيع رد الأمير محمد بن فيصل على رئيس النصر بتصريح يذكره بالنتائج الكبيرة التي حققها الأزرق على حساب جاره.

بعد ذلك، قال ماجد النفيعي، رئيس الأهلي، إنه لا يرى النصر كمنافس لأنه لا يرى إلا الذي يفوقه بالترتيب وهذا عقب فوز الأهلي على الأصفر بهدفين دون رد، وواصل رئيسا القادسية والاتفاق التصريحات قبل مواجهة فريقهما الدورية، وعاد سعود آل سويلم إلى تصريحاته ضد الهلال عندما وصفه بـ"صغير الرياض" وذلك بعد التعادل بين فريقيهما 2-2.