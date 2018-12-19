حمدالله ومدرب الحزم يفوزان بأفضلية الجولة 13

فاز مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله بجائزة أفضل لاعب بالجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما حصل دانييل إيسايلا مدرب الحزم على جائزة أفضل مدرب وجمهور التعاون على الجمهور المثالي في الجولة.

وسجل حمدالله "سوبر هاتريك" في مباراة الرائد الأخيرة ليرفع رصيده من الأهداف إلى 7 أهداف حتى الآن، أما مدرب الحزم إيسايلا فاستطاع إلحاق الهزيمة الأولى بالهلال بعد 12 جولة لم يعرف بها الأزرق الخسارة.

ودعم جمهور التعاون فريقه في مباراة الفيحاء الدورية، ليحقق فريقهم الانتصار بثلاثية لا رد لها وضعته ثالثاً في ترتيب أندية الدوري.