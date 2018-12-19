عبدالعزيز الفيصل رئيساً للمكتب التنفيذي في "الأولمبية"

أعلنت الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية، يوم الأربعاء، تشكيل عدد من اللجان التي تساهم في تطوير وتنظيم عمل اللجنة الأولمبية وربط جسور التواصل بين الاتحادات المحلية واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية والقارية.

وسيترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، المكتب التنفيذي لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية وعضوية الأميرة ريمه بنت بندر بن سلطان وعبدالإله الدلاك ورجاء الله السلمي وإبراهيم القناص.

كما سيرأس الأمير عبدالعزيز الفيصل لجنة العلاقات الدولية وعضوية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود وبندر السفير وهادي صوعان.

فيما ستكون الأميرة ريمه بنت بندر رئيساً للجنة المرأة، والتي تضم عضوية كل عبير الفوتي ورشا الخميس و ايدي العسكري ومنى شهاب، فيما يترأس عبدالإله الدلاك لجنة التدقيق وعضوية محمد الجندل ومحمد الفايز.

وترأس رجاء الله السلمي لجنة الإعلام والتسويق وعضوية الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله وشاكر الذيابي وهاني الغفيلي ورزان بكر.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية عقب ترؤسه ظهر يوم الأربعاء أعمال الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، أنهم يتطلعون للمزيد لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: نطمح للمزيد من الإنجازات الرياضية في المحافل المختلفة، مشيراً إلى أنهم ناقشوا خلال الجمعية الاتحادات واللجان بالمعوقات التي واجهتهم خلال عام 2018 في محاولة لتلافيها العام المقبل.

وكشف الأمير عبدالعزيز الفيصل أنهم في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية سيدعمون الاتحادات الـ16 الجديدة بالمنشآت والملاعب التي تضمن لهم القيام بأعمالهم على أكمل وجه، مبيناً أن الدور الأكبر يقع على الاتحادات لنشر الألعاب بين أوساط المجتمع السعودي.

وشهدت الجمعية إعلان تشكيل عدد من اللجان التي ستساهم في تطوير وتنظيم عمل اللجنة الأولمبية وربط جسور التواصل بين الاتحادات المحلية واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية والقارية.

وكرم الأمير عبدالعزيز بن تركي في ختام أعمال الجمعية رؤساء اتحادات الفروسية والكاراتيه وألعاب القوى والرماية ورفع الأثقال والتي حقق لاعبوها ميداليات متنوعة في دورة الألعاب الآسيوية "جاكرتا 2018" ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب "بوينس آيرس2018".