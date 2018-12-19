حادثة "الثنائي" وجيسوس تثير التساؤلات.. لقطة ختام

كان مشهد جيلمن ريفاس ومحمد كنو ثنائي الهلال يعكس ما يعانيه فريقهما داخل الملعب أمام الحزم، عندما رفضا مصافحة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في مشهد أثار الجدل بقدر الهزيمة التي تعرض لها متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كل شيء في تلك المباراة كان يسير على عكس الاتجاه الذي يريده الهلاليون، الفريق يواصل مستوياته المهتزة، الحزم يتعادل، الحكم يلغي هدفاً للأزرق ويحتسب ضده ركلة جزاء، وأخيراً الثنائي يخرج دون مصافحة مدربهما.

جماهير الأزرق التي عاشت لحظات فرح كثيرة خلال هذا الموسم، تتمنى أن يكون ما حدث "زعل" ويمر بسلام، ويعود الهلال إلى ما كان عليه.