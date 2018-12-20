اتحاد جدة والنصر في صراع الصدارة والابتعاد عن الخطر

سيكون استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" مسرحاً لقمة ملتهبة تجمع اتحاد جدة أمام ضيفه النصر، في حين يبحث الشباب عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الباطن، ويخوض التعاون اختباراً صعباً أمام القادسية، وفي الأحساء يستضيف الفتح نظيره الاتفاق في المرحلة 14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد الجوهرة المشعة سيكون اتحاد جدة أمام مهمةٍ صعبة للغاية إذا ما أراد مواصلة انتصاراته حينما يستضيف النصر الباحث عن الصدارة.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة لأول مرة هذا الموسم بعد تحقيقه أول فوزٍ له في الدوري على حساب الباطن في المرحلة السابقة ليتقدم مرتبة وحيدة ويصبح في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن أحد.

ويعلم الاتحاديون أن الخسارة ستعيدهم الى الضغوطات مرةً أخرى وستصعب مهمته في البقاء، لاسيما إذا ما حقق منافساه الرائد والباطن الفوز في هذه المرحلة.

وسيكون الكرواتي سلافن بيليتش مدرب الاتحاد أمام أزمة الغيابات التي تحاصر الفريق حيث تأكد غياب الثنائي المصاب المغربي كريم الأحمدي والصربي ألكسندر بيزيتش، في حين لن يتمكن الثنائي، خالد السميري وعمار الدحيم من المشاركة، بسبب تراكم البطاقات.

وفي المقابل يبحث النصر عن مواصلة انتصاراته والضغط على المتصدر الهلال بعد أن وصل الفارق إلى 3 نقاط حيث يحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وستكون الثلاث نقاط مهمة للنصر الذي في حال خسارة الهلال من الأهلي وفوزه بفارق هدفين على الاتحاد سيعود للصدارة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي.

وتنفس البرتغالي هيلدر كريستوفاو مدرب النصر الصعداء بعد تأكد مشاركة المدافع عبدالرحمن العبيد والذي من المتوقع أن يشارك لأول مرة، إلى جانب عودة المهاجم محمد السهلاوي والذي سيكون على مقاعد البدلاء.

ويعول هيلدر كثيراً على مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سجّل سوبر هاتريك في مواجهة الرائد الماضية بالإضافة لمواطنه نور الدين أمرابط المتألق، والمهاجم النيجيري السريع أحمد موسى.

الشباب والباطن

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يبحث الشباب عن مواصلة انتصاراته، حينما يستضيف الباطن المتعثر.

ونجح الشباب بتحقيق فوزين في المرحلتين السابقتين أحدهما كان ثميناً حينما سجّل مهاجمه البرازيلي آرثر كاريكي هدف الفوز في شباك الأهلي بالوقت القاتل ليرفع رصيده لإلى 23 نقطة في المركز الخامس.

في حين يسعى الباطن إلى تحقيق على الأقل نقطة، حيث إن الخسارة ستقربه أكثر من فرق المؤخرة إذ يحتل المركز 14 برصيد 11 نقطة.



القادسية والتعاون





وعلى استاد الأمير سعود بن جلوي يصطدم التعاون المميز بمضيفه القادسية المتألق هذا الموسم. وحقق التعاون انتصاره الرابع على التوالي عقب فوزه على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفه ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن الأهلي الرابع.

وفي المقابل لا يختلف وضع القادسية كثيراً عن التعاون حيث قدّم الفريق أداءً لافتا في المراحل الخمس الماضية والتي جمع فيها 13 نقطة ليصبح في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

الفتح والاتفاق

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يستضيف الفتح نظيره الاتفاق المنتشي. ويدخل الفتح المباراة وهو بالمركز الثامن برصيد 17 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوحدة صاحب المركز السادس، وفي المقابل يتطلع الاتفاق إلى مواصلة انتصاراته والتقدم أكثر نحو فرق المقدمة.

ونجح الاتفاق في إيقاف سلسلة نتائجه السلبية التي قدمها في ست مراحل متتالية عقب فوزه على الوحدة 2-1 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع.