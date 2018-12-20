الفيصلي يكسب الوحدة بثلاثية.. وميدو يسقط في أول اختبار

تعرض المدرب المصري أحمد حسام "ميدو" لصدمة في بداية مشواره مع فريق الوحدة بعد أن استقبل هدفا بعد 44 ثانية من صفارة البداية خلال هزيمته 3-صفر من الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وعين الوحدة "ميدو"، مهاجم توتنهام هوتسبير وأولمبيك مرسيليا وأياكس أمستردام السابق، مدربا مؤقتا يوم الأحد الماضي خلفا للبرازيلي فابيو كاريلي بجانب توليه منصب المستشار الفني للنادي حتى نهاية الموسم، لكن ميدو لم يترك تأثيرا سريعا ولم يجنب الوحدة الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري.

واحتاج البرازيلي لويس غوستافو إلى 44 ثانية فقط ليفتتح التسجيل بتسديدة منخفضة باغتت الحارس المصري محمد عواد، وضاعف مواطنه ايجور روسي التقدم بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 17، ومع بداية الشوط الثاني أضاف عبد العزيز البيشي الهدف الثالث بتسديدة رائعة من فوق الحارس عواد وبدت علامات الغضب على ميدو مدرب الزمالك والإسماعيلي سابقا.

وتوقف رصيد الوحدة، الصاعد هذا الموسم لدوري الأضواء، عند 21 نقطة ليبقى في المركز السادس متقدما بنقطة واحدة على الفيصلي الذي ارتقى للمركز السابع.

وسجل الغيني إسماعيل بانغورا هدفا ليقود الرائد للفوز 1-صفر على عشرة من لاعبي الحزم، وجاء الهدف بعد مرور ساعة حين استغل بانغورا هفوة دفاعية وباغت حارس الحزم ليمنح فريقه الانتصار الرابع في 13 مباراة.

وتأثر الحزم بطرد لاعب الوسط مسعود حمد بخيت قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول، وحاول محمد الصيعري مهاجم الحزم المنضم حديثا لمنتخب السعودية إدراك التعادل في عدة محاولات دون جدوى ليتعرض فريقه للهزيمة السادسة هذا الموسم.

ويملك الحزم 14 نقطة في المركز 12 متأخرا بنقطة وبمركز واحد عن الرائد، ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النصر أقرب منافسيه.