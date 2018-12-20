القحطاني: إسهامات ياسر ومالك في 2007 كانت كبيرة

اعتبر عبدالرحمن القحطاني، لاعب المنتخب السعودي السابق، مباراتي أوزبكستان واليابان في كأس آسيا 2007 من أصعب المباريات التي خاضها، مشيراً إلى أن الثنائي ياسر القحطاني ومالك معاذ كان لهما إسهامات كبيرة في مسيرة الأخضر نحو النهائي في تلك البطولة.

وقال القحطاني في الجزء الثاني من حديثه لبرنامج "في المرمى" ضمن فقرة "آسيويون": دخلنا أجواء بطولة كأس آسيا 2007 بعد مباراة إندونيسيا، تلك المباراة دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عدد الحضور الجماهيري.

وواصل: خضنا مباراة اليابان في نصف النهائي وكان أمام تحدٍ لتجاوزها، وفعلناها، أتذكر في تلك البطولة أن ياسر القحطاني ومالك معاذ كان لهما إسهامات كبيرة في تلك النسخة، كما أن وليد عبدالله بقي مع المنتخب رغم ظروفه الصعبة.