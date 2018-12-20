المنتخب السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف "فيفا" الشهري

حافظ المنتخب السعودي على مركزه "69" في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر يوم الخميس، وجاء الأخضر خامسا على مستوى آسيا برصيد 1335 نقطة.

وأنهى المنتخب البلجيكي عام 2018 في صدارة التصنيف الشهري، بعدما حافظ على فارق النقطة الواحدة التي تفصله عن المنتخب الفرنسي الذي حصل على لقب أفضل منتخب تقدم في التصنيف، حيث حصد نقاطا أكثر من أي منتخب آخر منذ ديسمبر 2017، حيث حصد 165 نقطة، والبرازيل ثالثا برصيد 1676، والمنتخب الكرواتي رابعا برصيد 1634، والإنجليزي خامسا برصيد 1631.

ويعد منتخب كوسوفو أكثر المنتخبات تقدما من حيث المراكز حيث صعد 46 مركزا منذ العام الماضي، متفوقا على منتخبات الكويت، الذي صعد 31 مركزا، وعلى منتخب السلفادور، الذي صعد 30 مركزا.

وكان هذا العام جيدا بالنسبة للمنتخبات الأوروبية، التي احتلت 31 مركزا في المراكز الخمسين الأولى، بزيادة منتخبين عن ديسمبر 2017، فيما رفعت قارة آسيا تواجد منتخباتها في المراكز الخمسين الأولى من منتخبين إلى ثلاثة، حيث جاءت هذه الزيادات على حساب منتخبات أفريقيا التي تقلص توجدها من ثمانية منتخبات إلى خمس منتخبات فقط.

واحتل المنتخب السنغالي صدارة المنتخبات الأفريقية حيث احتل المركز الـ23 عالميا برصيد 1505 نقطة فيما جاء المنتخب التونسي ثانيا برصيد 1493 نقطة محتلا المركز الـ26 عالميا والمغرب ثالثا برصيد 1440 نقطة في المركز الـ40 عالميا، وجاء المنتخب المصري في المركز الثامن أفريقيا والـ56 عالميا برصيد 1393 نقطة.