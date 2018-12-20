الهلال يطمح لمسح أحزانه على حساب الأهلي في قمة الجريحين

تتجه الأنظار يوم الجمعة صوب استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، والذي سيحتضن قمة نارية تجمع الهلال أمام ضيفه أهلي جدة، في المرحلة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالعاصمة الرياض.

وسيكون الهلال في مهمة صعبة كونه يبحث عن استعادة توازنه والمحافظة على صدارته التي أصبحت مهددة عقب النتائج التي حققها في المراحل الماضية، وكان الفريق يسير بمستوى مميز خلال المراحل التسع الأولى والتي حقق فيها العلامة الكاملة ليتعثر بالتعادل أمام الفيصلي في المرحلة العاشرة، وفرط في فوزٍ كان في متناول يده أمام غريمه التقليدي النصر حينما تعادلا 2-2، وفي المرحلة السابقة تلقى الهلال ضربةً قوية عقب تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم على يد ضيفه الحزم والذي حول خسارته بهدف إلى فوزٍ بهدفين في الشوط الثاني.

ويعلم البرتغالي خورخي جيسوس أن التعثر خاصة بنتيجة الخسارة قد تمنح غريمه التقليدي النصر الصدارة، بالإضافة إلى أنها ستفتح باب المشاكل على الفريق لاسيما عقب الانتقادات التي تلقاها المدرب بعد المباراة الماضية، وتنفس جيسوس الصعداء بعد اكتمال صفوفه بعودة الثنائي ياسر الشهراني وسلمان الفرج المصابين والبيروفي كاريو العائد من الإيقاف في المباراتين السابقتين.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الأول برصيد 32 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي النصر الذي سيواجه اتحاد جدة في وقتٍ لاحق من ذات اليوم.

وستكون هذه المواجهة مفترق طرق لأهلي جدة الذي أمامه فرصة لتقليص الفارق مع الهلال إلى 5 نقاط بعد أن وصل الفارق إلى 8 نقاط، ويعلم الأهلاويون أن الخسارة قد تصعب مهمته في المنافسة على اللقب، حيث إن الفارق سيتسع بينه وبين المتصدر الهلال إلى 11 نقطة قبل نهاية الدور الأول بمرحلة.

ويعيش الأهلي أوضاعاً فنية سيئة عقب نتائجه المخيبة التي حققها في المراحل الثلاث السابقة حينما تعادل أمام الفيحاء وأمام الرائد وخسر أمام الشباب في المرحلة السابقة، ويواجه الأرجنتيني بابلو غويدي خطر الإقالة، حيث من المتوقع أن تتم في حال خسارته حيث ستكون الخسارة الرابعة قبل نهاية الدور الأول بمرحلة حيث كانت أمام الاتفاق والقادسية والشباب.

وسيكون بإمكان غويدي الاستعانة بمهاجمه السوري عمر السومة والذي غاب عن لقاء الشباب الماضي بداعي الإصابة، في حين لن يتمكن من الاستعانة بمهاجمه الآخر دجانيني تافاريس المصاب.

وتراجع الأهلي في سلم الترتيب بعد خسارته أمام الشباب إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وقد يتراجع إلى المركز السادس في حال خسارته وفوز الشباب والوحدة.