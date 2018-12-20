بيتزي يضم الصيعري إلى الأخضر.. ويعيد غالب

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن القائمة النهائية لـ"الأخضر"، المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2019، المقرر إقامتها في الإمارات مطلع العام المقبل والتي شهدت ضم محمد الصيعري مهاجم الحزم، وعودة إبراهيم غالب قائد النصر إلى القائمة.

وضمت القائمة 23 لاعبا، منهم 3 حراس مرمى هم محمد العويس ووليد عبدالله ومحمد اليامي، إضافة إلى حمدان الشمراني وعبدالإله العمري وياسر الشهراني ومحمد البريك وعمر هوساوي ومحمد آل فتيل وعلي البليهي.

وفي خط الوسط جاء كل من عبدالله الخيبري وعبدالله عطيف وإبراهيم غالب وأيمن الخليف وحسين المقهوي وسلمان الفرج ويحيى الشهري وهتان باهبري وعبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن غريب وسالم الدوسري، فيما اختار بيتزي ثنائي هجومي فقط هما فهد المولد ومحمد الصيعري المتألق مع فريقه الحزم.