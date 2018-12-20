خليل جلال: الحكام الأجانب سيديرون المباريات المؤثرة

أكد خليل جلال، نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم، أن الحكام السعوديين سيعودون إلى إدارة مباريات الدوري بداية من الجولة 16، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة ممتازة وموفقة من الاتحاد.

وكان اتحاد كرة القدم قرر السماح للحكام السعوديين بالعودة إلى إدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تحذير الاتحاد الدولي بتخفيض مستوى تقييم لجنة الحكام وخفض عدد الشارات الدولية.

وقال جلال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: بالنسبة لإدارة المباريات المؤثرة ومواجهات الديربي فإنها ستسند للحكام الأجانب، على أن يتواجد الحكام السعوديين في الأسبوع 16 عن طريق مزجهم مع الحكام الأجانب في المباريات وأيضا ذات بالأمر بالنسبة لحكام تقنية الفيديو، حيث سيكون الحكم الثاني في التقنية سعوديا.

وكشف عن اعتماد الحكم الإضافي في مباريات كأس الملك خلال دور الـ64 و الـ32، وأضاف: اعتماد دوري الدرجة الأولى كمسابقة محترفين في الاتحاد القاري، ساهم دون تخفيض عدد الحكام الدوليين من 7 إلى 5، والحقيقة تكمن في أن قرار التقليص مرتبط بمدى فائدة الشارات الدولية أيضا في المشاركات القارية والخاصة أيضا بـ "فيفا"، ونعمل على إعادة الحكام السعوديين وتجهيزهم بدنيا وفنيا، بجانب تعليمهم على تقنية الفيديو.

وأشار إلى أن اعتزال الحكم الدولي عبدالله الشلوي حال دون استدعاء طاقم سعودي كامل لإدارة نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث استعان الاتحاد الآسيوي بالحكمين تركي الخضير ومحمد العبكري، لأنهم حصلوا على تدريبات كاملة من تقنية فيديو والحكم الإضافي منذ 3 سنوات مع الاتحاد الآسيوي، ولم يكن هناك حكم سعودي جاهزا لتكملة الطاقم.