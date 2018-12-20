ديسمبر يبتسم للاتحاد.. ويعيد للأذهان السداسية الشهيرة

يمني اتحاد جدة النفس في أن يواصل تفوقه على النصر في مواجهاتهما التي تقام في شهر ديسمبر، حينما يلاقيه يوم الجمعة المقبل، على ستاد الجوهرة المشعة، في المرحلة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق للاتحاد أن واجه النصر 14 مرة خلال شهر ديسمبر ابتداء من عام 1985، حيث حقق 8 انتصارات مقابل 3 خسائر وتعادلا في 3 مباريات.

وكان أول لقاءين بينهما خلال شهر ديسمبر يعود إلى عام 1985 حينما التقيا في الدوري السعودي مرتين حيث كانت الأولى يوم 6 على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض وفاز النصر بثنائية نظيفة، وكانت الثانية يوم 19 وفاز الاتحاد بهدف نظيف، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

وفي عام 1996، تواجه الفريقان مرةً أخرى خلال مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد في الثاني من ديسمبر، وفاز الاتحاد بهدف نظيف في مواجهة احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، والتقيا مرةً أخرى بعد اللقاء بـ10 أيام في الدوري وفاز الاتحاد بسداسية نظيفة على ذات الملعب.

وفي شهر ديسمبر من عام 1997 التقى الفريقان في الدوري الممتاز على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وفاز الاتحاد 3-1، ليلتقي الفريقان في العام الذي يليه في جدة ويفوز الاتحاد أيضاً بهدف نظيف، وفي شهر ديسمبر من عام 2000 تواجها في الدوري وتحديداً على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وفاز الاتحاد 2-1.

وفي عام 2004 تجددت لقاءات الفريقين خلال شهر ديسمبر حينما التقيا في ثلاث مواجهات في نفس الشهر حيث كانت الأولى ضمن مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد حيث فاز النصر ذهاباً في الرياض 2-1، وتعادلا إياباً 4-4، وفي مسابقة الدوري تعادلا 1-1 في جدة.

وتواجه الفريقان في ديسمبر من عام 2006 على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وفاز الاتحاد بثلاثية نظيفة، ليعودا في شهر ديسمبر من عام 2011 ويتواجها في الدوري ويكرر الاتحاد فوزه 3-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وفي 2012 التقيا على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وتعادلا 1-1، في حين كانت آخر مواجهاتهما في شهر ديسمبر عام 2015 وحينها فاز النصر بثلاثية نظيفة في المباراة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.