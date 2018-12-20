طلال المشعل: مشاكل الأهلي لن يخمدها إلا هزيمة الهلال

أكد طلال المشعل مهاجم أهلي جدة السابق أن مواجهة فريقه أمام الهلال والتي ستقام يوم الجمعة المقبل، ستكون مفترق طرق، مشيراً إلى أن المشاكل بدت واضحه على السطح ولن يخمدها سوى الفوز في الكلاسيكو.

وقال لاعب الأهلي والنصر والاتحاد السابق لـ"العربية.نت": بعد خسارة الأهلي أمام الشباب في المرحلة الماضية بدت المشاكل تظهر على السطح، بالاضافة إلى الغضب الجماهيري الكبير على الفريق والإدارة، ومواجهة الهلال مهمة للغاية للأهلي على كافة الصعد سواءً كانت فنية أو إدارية أو حتى جماهيرية.

وأشار المشعل إلى أن الأهلي قدم مستوىً متذبذباً هذا الموسم، وزاد: تذبذب المستوى من مباراة إلى أخرى أعطى انطباعا بأن الفريق لا يبحث عن المنافسة، حصل على فرصتين حينما تعادل الهلال أمام النصر ومن ثم خسر أمام الحزم إلا أنه لم يستغلها عقب تعادله أمام الرائد وخسارته أمام الشباب، الأهلي يعاني عناصرياً وغياب السومة يؤثر على الفريق وهذا مؤشر خطير.

وامتدح المشعل مدرب فريقه الأرجنتيني غيدي، مشيراً إلا أنه يقدم عملاً فنياً مميزاً، وقال: غويدي مدرب مميز مع الفريق ولكن هنالك مشاكل لا يعرف المتسبب بها أثرت على مسيرته هذا الموسم، بالاضافة إلى الغيابات.

وأضاف: توجد مشاكل بدت تظهر على السطح مثل المشكلة التي حدثت بين سعيد المولد والبرازيلي سوزا، هناك عدم تقبل اللاعبين لتوجيهات بعضهما، على الرغم من أن الأهلي يملك عناصر جيدة.

وأشاد لاعب الأهلي السابق بمستوى الحارس محمد العويس، والبرازيلي سوزا، وقال: محمد العويس هو الأفضل بالحراسة حالياً، يقدم مستويات مميزة وتصاعدية من بداية الموسم، في حين أن سوزا هو الأفضل حالياً بين لاعبي الأهلي فمستواه ثابت ومميز ويعتبر العقل المفكر بالفريق.

وحول مستوى الهلال في المباريات الأخيرة، قال: الأهلي سيواجه فريقاً كبيراً تعرض لهزتين بالتعادل أمام النصر وبخسارته أمام الحزم ويريد التعويض والمحافظة على صدارته، الهلال يملك عناصر مميزة ولكن لديه نقاط ضعف واضحة إذا استغلها الأهلي ستكون المباراة قريبة منه.

وقلل المشعل من تأثير خسارة الهلال أمام الحزم على أزرق العاصمة، وزاد: الهلال عودنا في كل مرة يمر بظروف صعبة يعود أقوى من السابق لاسيما أن الظروف تميل لصالحه من ناحية أفضلية العناصر بالإضافة إلى ثبات التشكيلة بعكس الأهلي الذي يدخل كل مباراة بتشكيلة جديدة.