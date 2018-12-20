رومارينيو وحمدالله.. "صديقان" يعيشان مسيرتين متباينتين

يعود البرازيلي رومارينيو لملاقاة زميله السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله، عندما يستضيف اتحاد جدة فريق النصر، يوم الجمعة، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الأسبوع 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعود "أصدقاء الأمس" للالتقاء مجددا بعدما لعبا سويا لمدة موسمين في فريق الجيش القطري، حيث انتقل رومارينيو إلى الفريق في 2014، بينما التحق حمدالله في 2015، وتواجدا سويا لغاية موسم 2016-2017، قبل أن ينتقل البرازيلي إلى الجزيرة الإماراتي، ويلتحق المهاجم المغربي بالريان.

وسيكون "الجوهرة المشعة" شاهدا على أول لقاء يجمع اللاعبين بقميصين مختلفين، عندما يقود رومارينيو خط هجوم الاتحاد ضد زميله عبدالرزاق حمدالله الذي يسعى لزيادة غلته التهديفية والاقتراب أكثر من مقدمة ترتيب هدافي الدوري.

ويمر رومارينيو بظروف سيئة على مستوى أرقامه الشخصية، بعدما سجل 3 أهداف فقط من 13 مباراة خاضها مع الاتحاد في الدوري، وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن اللاعب الذي يعد أغلى لاعب في قائمة اتحاد جدة (4 ملايين يورو) حسب موقع "ترانسفير ماركت"، قريبا من الخروج من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، بسبب عدم تقديمه المستوى المأمول.

ويعيش عبدالرزاق حمدالله وضعا مميزا مع النصر صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري، بعدما سجل أربعة أهداف في الجولة الماضية في مرمى الرائد، قادته للتواجد في المركز الخامس في سلم ترتيب الهدافين بـ 7 أهداف، ويطمح اللاعب لاستمرار مغازلة الشباك بغية الارتقاء نحو مقدمة الترتيب والمنافسة على جائزة الهداف.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز قبل الأخيرة (5 نقاط)، بينما يحتل النصر وصافة ترتيب الدوري بـ 29 نقطة، وتفصله 3 نقاط عن الهلال المتصدر.