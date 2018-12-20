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كاميرا "العربية" في عزاء المشجع الأهلاوي الراحل

المصدر: جدة - محمد دماس
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زارت كاميرا قناة "العربية" عزاء المشجع الأهلاوي، محيي الدين أمين باز، والذي فارق الحياة بعد نهاية مباراة فريقه أمام الشباب ضمن الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واسترجع أفراد عائلة الراحل وأصدقاؤه حالة الراحل بعد نهاية المباراة التي خسرها الأهلي، قبل أن يفارق الحياة.

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت تقديمها حصة النادي في مباراة أهلي جدة يوم الجمعة لذوي الراحل محيي الدين أمين باز، وهي البادرة التي لقيت الكثير من الترحيب في الوسط الرياضي، وأولهم ماجد النفيعي، رئيس الأهلي الذي ثمن البادرة الهلالية.

كلمات دالّة

#الأهلي, #الهلال

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