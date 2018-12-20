مدرب أستراليا يستبعد جونز ويضم جورمان لقائمته الآسيوية

ضم جراهام أرنولد، مدرب المنتخب الأسترالي، ماثيو جورمان، مدافع اتحاد جدة، إلى قائمة الفريق التي أعلنها يوم الخميس استعدادا للمشاركة في كأس آسيا التي تقام مطلع يناير المقبل في الإمارات.

واستبعد المنتخب الأسترالي من قائمته براد جونز، حارس مرمى النصر، بعد إصابته التي تعرض لها مؤخرا، بالرغم من أنه كان ضمن قائمة المنتخب التي شاركت في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

واستدعى جراهام أرنولد في حراسة المرمى الثلاثاء ميتشيل لانغيراك من نادي ناغويا غرامبوس الياباني، وماثيو رايان حارس برايتون بالدوري الإنجليزي، و داني فوكوفيتش لاعب جينك البلجيكي.

وضم مدرب أستراليا أرون موي لاعب وسط هدرسفيلد تاون المصاب إلى تشكيلة المنتخب الذي سيدافع عن لقبه في كأس آسيا رغم أن الفريق الإنجليزي استبعد مشاركة لاعبه في البطولة، وقال هدرسفيلد إن موي سيغيب عن تشكيلة أستراليا بسبب إصابة في الركبة ستبعده حتى فبراير، لكن أرنولد قال إن موي عازم على اللعب في البطولة المقامة في الفترة من الخامس من يناير وحتى أول فبراير وطلب الحصول على تقرير طبي آخر.



وضمت تشكيلة أرنولد المكونة من 23 لاعبا، ونالت أستراليا اللقب على أرضها في 2015 مع المدرب السابق بوستيكوغلو، وتفتتح أستراليا مبارياتها في كأس آسيا بمواجهة الأردن في أبوظبي في السادس من الشهر المقبل.

وضمت التشكيلة: مصطفى أميني، عزيز بهيتش، مارتن بويل، ميلوش ديجنيك، أليكس غرزباك، رايان غرانت، كريس إيكونوميديس، جاكسون إيرفاين، ماثيو جورمان، روبي كروس، ميتش لانجراك، ماثيو ليكي، ماسيمو لونغو ، أور مابيل، جيمس مكلارين، مارك ميليغان، أرون موي، أندرو نبوت، جوش ريسدون، توم روجيتش، ماثيو رايان، ترينت سينسبيري، داني فوكوفيتش.