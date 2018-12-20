1000 يوم والأهلي يبحث عن الفوز على الهلال

كان الأهلاويون يبكون فرحاً في 24 أبريل 2016 عندما قلبوا خسارتهم بهدف أمام الهلال إلى فوز قادهم إلى تحقيق الدوري السعودي للمرة الأولى منذ 1984، لكن بعد ذلك الفوز لم يعرفوا الانتصار على الأزرق منذ 980 يوماً.

ويحل أهلي جدة، صاحب المركز الرابع في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضيفاً على الهلال المتصدر يوم الجمعة في مباراة سيذهب دخلها إلى ذوي المشجع الأهلاوي الراحل محيي الدين أمين باز الذي فارق الحياة عقب خسارة فريقه أمام الشباب في الجولة الماضية.

وفي تلك المواجهة الشهيرة، تقدم الهلال بهدف كارلوس إدواردو، إلا أن الأهلي انتفض وسجل هدفين عن طريق هدافه عمر السومة بالإضافة إلى ثالث من حسين المقهوي ليضمن تحقيق لقب دوري ذلك الموسم بعد منافسة مع الهلال.

وسيطر الهلال على المباريات الدورية التي تلت تلك المواجهة، ففي أول لقاء بينهما بالمسابقة عقب تلك المباراة تغلب على أهلي جدة بهدفي البرازيليين ليو بوناتيني وكارلوس إدواردو، فيما تعادلا سلبياً بالرياض ليتأجل تتويج الهلال بلقب الدوري.

وفي الموسم الماضي، جاء الهلال من خسارة دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوروا ريد دايموندز الياباني، لكنه سجل هدفين عن طريق سالم الدوسري ليحقق الانتصار، وفي الإياب سيطر التعادل السلبي على مواجهة الفريقين، وهي النتيجة التي قربت الدوري من الهلال.